Гендиректор «Нефтисы» купил в ходе IPO акции «Русснефти» почти на 1 млн рублей

Генеральный директор НК «Нефтиса» и член совета директоров «Русснефти» Андрей Зарубин приобрел 1765 обыкновенных акций «Русснефти» почти на 1 млн руб., следует из сообщения «Русснефти».

По сообщению компании, Зарубин приобрел 0,0006% компании еще 25 ноября 2016 г. - в день, когда «Русснефть» провела IPO на Московской бирже. Однако информацию о сделке «Русснефть» раскрыла только сейчас, в преддверии публикации отчета за IV квартал прошлого года.

Исходя из цены размещения в 550 руб. за акцию Зарубин заплатил за долю 970 500 руб.

Уставный капитал «Русснефти» составляет 196,22 млн руб. Он разделен на 294,12 млн обыкновенных акций и 98,32 млн привилегированных акций номиналом 50 коп. каждая.