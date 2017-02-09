Для второй нитки «Турецкого потока» Россия потребует гарантий от Еврокомиссии

Российская сторона не намерена строить вторую нитку «Турецкого потока» в Европу в условиях отсутствия гарантий и одобрения от Еврокомиссии. Это «Интерфаксу» заявил директор четвертого европейского департамента МИДа Александр Боцан-Харченко. По его словам, вслепую «никто ничего строить не будет, потому что это связано с определенными убытками». «И зависеть от каких-то прихотей, политизированных решений с серьезными рисками сейчас никто себе не позволит», – добавил дипломат.

По его словам, «позиция Еврокомиссии имеет принципиальное значение». «У нас есть проект "Турецкий поток", по которому пройдены все процедуры согласования, и стороны уже приступили к его реализации. Это одна часть, которая относится непосредственно к Турции, и другая, которая имеет перспективу бесперебойного, необходимого Южной и всей остальной Европе газоснабжения», – напомнил Боцан-Харченко. От отсутствия окончательного решения по второй нитке «Турецкого потока» «сильно страдают те же сербы», считают в МИДе. «С "Южным потоком" у них было совершенно четкое понимание своего энергетического будущего. То же самое можно сказать и о ряде других стран региона», – сказал дипломат.