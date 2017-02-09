Топ-менеджер подмосковного оборонного предприятия обвиняется в присвоении 17 млн рублей

Прокурор Московской области Алексей Захаров сообщил о возбуждении уголовного дела о получении топ-менеджером оборонного предприятия необоснованных выплат на сумму, превышающую 17 млн руб. Как сообщает «Интерфакс», речь идет о подмосковном предприятии ОПК. Эту сумму подозреваемый получил в качестве так называемого золотого парашюта, считает следствие.

По словам Захарова, необоснованные выплаты были замаскированы под корпоративные пенсии. Дело было возбуждено по результатам прокурорской проверки. Расследование продолжается. Имя топ-менеджера и предприятие прокурор не назвал.