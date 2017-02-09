США с конца февраля продадут 10 млн баррелей нефти из стратегических запасов

Соединенные Штаты намерены реализовать с конца февраля 10 млн баррелей высокосернистой нефти из стратегических запасов, сообщает арабская служба Sky News со ссылкой на министерство энергетики США.

В соответствии с принятым в прошлом году законом вырученные от продажи нефти средства будут направлены на финансирование медицинских исследований.

Данный законодательный акт разрешает продажу 25 млн баррелей в течение трех лет начиная с 2017 г. в объеме 10 млн баррелей.