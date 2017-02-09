Brent торгуется на уровне $55,36 за баррель

К 9.35 мск четверга апрельские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $55,36 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому же времени торговались на уровне $52,57 за баррель. Котировки продолжают расти утром в четверг, несмотря на информацию о значительном росте запасов нефти в США, отмечает «Интерфакс». Некоторые трейдеры и аналитики обратили больше внимания на неожиданное сокращение резервов бензина, другие считают, что скачок запасов нефти связан с ранее объявленными американскими властями планами по продаже части резервов, сообщает MarketWatch.

Котировки продолжают позитивную коррекцию после сильной распродажи в начале недели, считает аналитик ClipperData Трой Винсент. Аналитики Goldman Sachs заявили, что данные о росте резервов нефти не привели к изменению их прогноза, согласно которому в первом полугодии текущего года на глобальном рынке образуется дефицит топлива из-за действий ОПЕК по ограничению добычи.

Минэнерго США в среду сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на предыдущей неделе выросли на 13,83 млн баррелей до 508,592 млн баррелей. Показатель растет пятую неделю кряду. Опрошенные S&P Global Platts эксперты ожидали в среднем роста резервов на 2,5 млн баррелей.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщал, что резервы нефти в стране на прошлой неделе взлетели на 14,2 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Товарные запасы бензина сократились на 869 000 баррелей. Это стало неожиданностью для аналитиков и оказало позитивное влияние на настроения участников рынка.