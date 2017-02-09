Singapore Airlines собралась купить у Boeing 39 самолетов на $13,8 млрд

Авиакомпания Singapore Airlines объявила, что предварительно заказала 39 широкофюзеляжных Boeing на общую сумму $13,8 млрд, сообщает Reuters, который напоминает о конкуренции двух гигантов авиастроения Boeing и Airbus. Из сообщения на сайте авиастроителя следует, что речь идет о 20 Boeing-777 и 19 Boeing-787. Стороны подписали протокол о намерениях. Сделка может быть заключена с опционом на докупку еще 12 лайнеров. Singapore Airlines также подтвердили намерение приобрести ранее заказанные 30 Dreamliner.

Перевозчик объяснил свои планы необходимостью реализовать стратегию по расширению бизнеса и модернизации авиапарка в ближайшее десятилетие, сообщает AFP.