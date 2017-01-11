Airbus в декабре передала клиентам рекордное число самолетов, перевыполнив годовой план

Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus в прошлом месяце поставила заказчикам рекордное число авиалайнеров, чтобы выполнить годовой план. Как говорится в пресс-релизе Airbus, в декабре 2016 г. клиенты получили 111 самолетов, а за год в целом - 688 самолетов.

Всего компания намеревалась передать заказчикам более 670 самолетов в 2016 г. На конец года портфель невыполненных заказов Airbus насчитывал 6874 самолета, базовая стоимость которых составляет около $1 трлн.

Таким образом, Airbus по-прежнему занимает второе место в мире по объемам производства самолетов. На прошлой неделе американский концерн Boeing Co. сообщил о передаче клиентам в 2016 году. 748 воздушных судов.

При этом обе компании отмечают ослабление спроса на новые авиалайнеры: Airbus в прошлом году получила 731 новый заказ, Boeing - 668, в обоих случаях показатели были самым низкими с 2010 г.