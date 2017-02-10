В 2016 году приток в Россию безвизовых китайских туристов вырос на 41%

В 2016 г. Россию посетили более 760 000 безвизовых туристов из Китая, это на 41% больше, чем годом ранее, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Ростуризма. Рост туристического потока из Китая ведомство назвало «впечатляющим».

«В общей сложности приграничные регионы заинтересовали 325 000 туристов из Китая, что на 45% больше показателей предыдущего года. В Приморский край приехало 190 000 туристов из Китая (рост на 58%), в Иркутскую область - 43 500 граждан КНР (на 158% больше, чем в 2015 г.). Мы постоянно расширяем географию путешествий и ассортимент предложений в соответствии с потребностями китайских туристов», - заявил руководитель ведомства Олег Сафонов, его цитирует пресс-служба.

Россия предлагает туристам из КНР и такие маршруты, как «Великий чайный путь», «Красный маршрут», отметил Сафонов. В ведомстве отмечают потенциал «красного туризма» в связи с юбилеем Октябрьской революции, что должно отразиться на турпотоке из Китая.

По данным туристической ассоциации «Мир без границ», в прошлом году 48% всех поездок туристов из КНР пришлись на Москву и Санкт-Петербург. Эти города посетили почти 365 000 китайских туристов, что на 40% больше показателей прошлого года. На женщин приходилось 60% участников туристических групп, средний возраст туриста в прошлом году составил 52 года.

Правительства двух стран подписали соглашение о безвизовых групповых туристических поездках в феврале 2000 г. Без виз туристы могут приезжать в Россию и Китай в составе организованной туристической группы от пяти до 50 человек на срок до 15 суток.