Amazon раскрыл информацию о деловых связях с Ираном

Онлайн-ритейлер Amazon в пятницу, 10 февраля, раскрыл данные о деловых связях с Ираном, что может говорить о нарушении компанией санкций Вашингтона в отношении Тегерана, пишет Bloomberg.

Из документов ритейлера следует, что в период с 2012 по 2016 г. он «обрабатывал и выполнял заказы на потребительские товары для лиц и организаций», которые находились за пределами Ирана, но контролировались иранским правительством. Стоимость заказов варьировалась от $50 до $2400.

В Amazon добавили, что документы о сделках были направлены в минфин США и министерство торговли. Компании грозят штрафы за нарушение закона о санкциях в отношении Ирана.