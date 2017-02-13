«Газпром» увеличит уставный капитал Nord Stream 2 на 1,425 млрд евро

Совет директоров «Газпрома» 9 февраля одобрил приобретение дополнительных акций Nord Stream 2 на 1,425 млрд евро, сообщается в материалах компании.

«Определить, что исходя из рыночной стоимости цена приобретаемых ПАО "Газпром" 71 250 дополнительных именных акций компании Nord Stream 2 AG должна составить 1,425 млрд евро», – говорится в сообщении.

«Газпром» приобретет 71 250 дополнительных именных акций компании Nord Stream 2 AG номинальной стоимостью 1000 швейцарских франков, общей номинальной стоимостью 71,25 млн швейцарских франков. Акции выпускаются и размещаются по закрытой подписке в связи с увеличением уставного капитала Nord Stream 2 AG по цене 20 000 евро за одну акцию с оплатой в течение 2017 г.

При этом доля «Газпрома» в уставном капитале компании Nord Stream 2 AG сохранится в размере 100%.