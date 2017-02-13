Шведская BEF продает российский бизнес компании сына первого вице-президента «Лукойла»

Шведский производитель зерновых Black Earth Farming (BEF) объявил о продаже российского бизнеса.

BEF подписала рамочное соглашение о продаже двух своих структур - «Агроинвест» и «Агроинвест регионы» - компании «Волго-донсельхозинвест». Ожидаемая сумма сделки - $184 млн, говорится в сообщении BEF. Обе компании для сделки были оценены в $200 млн без учета долга.

«Волго-донсельхозинвест» согласился внести залог в размере $10 млн. Если он не будет переведен до 20 февраля, BEF имеет право отказаться от сделки.

Для закрытия сделки (ожидается не ранее апреля 2017 г.) требуется одобрение акционеров BEF и регуляторов. Один из крупнейших акционеров компании - AB Investment Kinnevik (владеет 24,6%) - сообщил, что планирует голосовать за сделку, и взял на себя обязательство не продавать депозитарные расписки BEF до голосования.

Предполагается, что внеочередное собрание акционеров шведской компании пройдет во второй половине марта. Совет директоров BEF также вынесет на голосование акционеров вопросы о выкупе бондов на $46,9 млн, ликвидации и делистинге компании с фондовой биржи Стокгольма.

Black Earth Farming в 2016 г. объявила о том, что ищет покупателя на российский бизнес. BEF контролирует 244 000 га земель. Компания работает в Курской, Тамбовской, Липецкий и Воронежской областях. Выручка по итогам девяти месяцев прошлого года составила $64,7 млн, чистый убыток - $3,3 млн.

Земельный банк ООО «Волго-донсельхозинвест» объединяет более 200 000 га. Компания работает в Волгоградской и Липецкой областях и занимается выращиванием зерновых, кукурузы и подсолнечника. Владельцем компании является сын первого вице-президента «Лукойла» Сергея Кукуры Алексей, писали «Ведомости». По данным «СПАРК-Интерфакса», Кукуре принадлежало 100% долей в ООО, а в декабре единственным владельцем компании стала кипрская «Эрнеал лимитед».