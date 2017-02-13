«Аэрофлот» собирается окупить перевозку пассажиров «Трансаэро» к середине 2021 года

«Аэрофлот» планирует полностью окупить затраты на перевозку пассажиров находящейся в стадии банкротства авиакомпании «Трансаэро» (17 млрд руб.) к середине 2021 г. Об этом говорится в письме гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева министру транспорта России Максиму Соколову (копия документа есть у ТАСС).

«По предварительным расчетам, финансовый результат по регулярным рейсам сети ПАО "Аэрофлот" по допускам "Трансаэро" в 2016 г. составит по двум статьям расходов 3,1 млрд руб. (прямые переменные расходы, связанные с выполнением рейса и обслуживанием пассажиров, а также со стоимостью владения парком воздушных судов). По прогнозу на 2017 г., финансовый результат по тем же статьям составит 2,5 млрд руб., предполагаемый период окупаемости указанных затрат - 5,5 лет с даты начала эксплуатации авиалиний», - говорится в письме.