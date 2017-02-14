В Ростуризме прошли обыски

В Ростуризме прошли обыски, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Да, они проходили в Ростуризме. Но к деятельности Ростуризма это не имеет никакого отношения», - отметили в пресс-службе.

Источник агентства «Интерфакс-Туризм» рассказал, что обыски проводили Следственный комитет и УФСБ по Краснодарскому краю в рамках расследования деятельности советника руководителя ведомства Олега Сафонова Евгения Куделя на посту главы министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

По итогам обыска Кудель задержан, отметил источник.

Летом 2016 г. губернатор Краснодарского края возложил ответственность на Куделя за ряд системных упущений в курируемой им отрасли (проблемы со снабжением курортных здравниц местными овощами и фруктами, легализация частных мини-гостиниц и пр.).