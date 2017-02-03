В парламенте Франции прошли обыски в рамках дела жены Франсуа Фийона

Полиция провела обыски в здании французского сената в рамках расследования дела жены кандидата в президенты Франции от партии «Республиканцы» Франсуа Фийона, сообщает радиостанция Europe 1.

Напомним, супруга Фийона Пенелопа оказалась в центре скандала после того, как сатирическое издание Canard Enchaine узнало о присвоении ей государственных средств. По информации издания, Пенелопа Фийон получала зарплату как помощник своего мужа-депутата, но не выполняла работу. За восемь лет она получила 831 440 евро, утверждает издание со ссылкой на платежные документы.

В ходе обысков были изъяты документы, касающиеся жалования Пенелопы Фийон, а также бумаги, которые могут свидетельствовать о незаконных выплатах детям Франсуа Фийона.