Более половины французов хотят, чтобы Фийон вышел из президентской гонки

Опрос исследовательской компании Flash Harris Interactive показал, что 69% французов хотят, чтобы представитель правой партии «Республиканцы» Франсуа Фийон вышел из президентской гонки. Респонденты считают, что Фийона должен заменить другой кандидат.

Таким образом французы отреагировали на скандал, в центре которого оказалась супруга Фийона Пенелопа. Сатирическое издание Canard Enchaine опубликовало материал о присвоении государственных средств Пенелопой Фийон. По информации издания, она получала зарплату как помощник своего мужа-депутата, но не выполняла работу. За восемь лет она получила 831 440 евро, утверждает издание со ссылкой на платежные документы.

Треть опрошенных (33%) предлагает, чтобы Фийона заменил бывший премьер-министр Франции Ален Жюппе. Еще 13% хотели бы видеть на этом месте экс-президента Франции Николя Саркози.

Лишь 29% считают, что партия «Республиканцы» может выиграть выборы, если ее кандидатом останется Фийон. Более половины (57%) прогнозируют партии победу в случае смены кандидата.