В Москве задержаны 15 оппозиционеров

Сотрудники полиции задержали 15 человек во время «прогулки оппозиции» в районе Васильевского спуска в Москве, сообщает телеканала «Дождь» со ссылкой на одного из участников акции Юрия Горского. По его словам, задержанных доставили в ОВД «Китай-город».

Горский сообщил, что акция проходила в поддержку арестованного на 10 суток активиста Марка Гальперина.

7 февраля в квартире Гальперина прошли обыски, его задержали и допросили в качестве свидетеля. Его адвокат сообщил, что допрос связан с делом о публичных призывах к нарушению территориальной целостности России.