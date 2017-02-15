10 членов правления «Роснефти» получили 2 млрд рублей премий

Десять членов правления «Роснефти» заработали в 2016 г. 3,696 млрд руб., что соответствует уровню выплат по итогам 2015 г., следует из ежеквартального отчета компании.

Из этой суммы заработная плата составила 572,275 млн руб., снизившись на 16% по сравнению с предыдущим годом. Премии составили 2,006 млрд руб., включая «премию по итогам работы в 2015 г. и премии за успешную реализацию крупных проектов». Иные выплаты увеличились с 912,369 млн руб. в 2015 г. до 1,004 млрд руб. по итогам 2016 г.

Вознаграждение семи членам правления «Башнефти», 50% которой принадлежит «Роснефти», по итогам 2016 г. увеличилось в 2,6 раза до 1 млрд руб. В «Роснефти» пояснили, что основная часть суммы вознаграждения в размере 946,4 млн руб. (88%) сформировалась с I по III квартал 2016 г., т. е. в период до приобретения «Роснефтью» контрольного пакета акций «Башнефти», преимущественно за счет выплаты премий предыдущему составу правления.