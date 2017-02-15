Россельхознадзор получил вопросы прокуратуры Белоруссии

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) получил вопросы из прокуратуры Белоруссии в связи с проведением МВД республики проверки в отношении руководителя службы Сергея Данкверта.

«Официально из нашей прокураторы пришло обращение, какие вопросы задали в белорусской прокуратуре, готовим на них ответы, это нормально», - заявил Данкверт в среду, 15 февраля (цитата по «Интерфаксу»).

7 февраля МВД Белоруссии сообщило о начале доследственных проверок в отношении сотрудников Россельхознадзора. По данным ведомства, некоторые из них «ограничивали возможность реализации белорусской продукции на территории Российской Федерации, а также осуществляли распространение недостоверной информации, дискредитирующей отечественных производителей».

Тогда же президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Россию разбираться, прежде чем вводить запрет на поставки белорусских продуктов. «Да, будет сложно потерять российский рынок, еще что-то. Не весь мы его потеряем. Даже если Данкверт захочет, не получится. Но тем не менее зачем это, мне непонятно», - заявил он.

6 февраля Россия ввела запрет на поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области. По данным Россельхознадзора, Белоруссия реэкспортировала в Россию минимум 15 000 т украинской говядины в 2016 г.