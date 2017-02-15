Сеть клиник «Мать и дитя» не исключает проведение SPO

MD Medical Group (MDMG), управляющая сетью клиник «Мать и дитя», не исключает проведения SPO, сообщают аналитики «ВТБ капитала» по итогам Дня инвестора компании, прошедшем в Лондоне в среду, 15 февраля.

Под возможным SPO понимается привлечение средств самой компанией, то есть дополнительный выпуск акций (квазиказначейского пакета у компании нет). Сроки размещения не уточняются.

При этом компания пока не испытывает острой потребности в средствах для погашения долга: менеджмент считает комфортным повышение показателя чистый долг/EBITDA до уровня 2,5 с нынешнего 0,6.

Компания еще не раскрыла финансовые результаты 2016 г., планирует сделать это в марте. По итогам первого полугодия 2016 г. общий долг группы составил 3,1 млрд руб., что на 10% меньше, чем годом ранее.

Чистый долг составил 1,8 млрд руб. Капитальные затраты группы в январе-июне выросли на 3% до 1 млрд руб., из которых 475 млн руб. были потрачены на сделки M&A.

В настоящее время у MDMG 32 медучреждения в 19 городах России. Группа также имеет три франчайзинговых клиники в Киеве.