Семашко: Россия и Белоруссия подготовили итоговый документ по нефтегазовым вопросам

Вице-премьеры России и Белоруссии Аркадий Дворкович и Владимир Семашко разработали проект протокола по поставкам газа и нефти в Белоруссию. Документ в настоящее время находится на рассмотрении Москвы и может увидеть свет уже на следующей неделе, заявил Семашко.

«В прошлую пятницу (11 февраля) мы провели очередные переговоры (по нефтегазовой проблематике), составили проект протокола, завизировали его с моим визави Дворковичем. Сейчас он находится на рассмотрении в руководстве России. Надеюсь, возможно, что на следующей неделе он увидит свет», – сообщил он.

Дворкович 14 февраля заявил, что Россия и Белоруссия продолжают обсуждать нефтегазовые вопросы и спор пока не урегулирован.

По итогам встречи 11 февраля министр энергетики России Александр Новак заявлял, что переговоры продолжаются и есть безусловное понимание того, что долги за прошлый год должны быть погашены. Долг Белоруссии за российский газ составляет $550 млн, говорил Дворкович в конце января.

3 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что республика подала в суд на Россию из-за сокращения поставок нефти. Чего конкретно будут касаться судебные разбирательства – контракта на поставку газа или прокачки нефти – и в какой суд подана жалоба, он не уточнил.

По данным «Газпрома», с января по сентябрь 2016 г. белорусские потребители накопили задолженность за поставки газа в размере $340 млн, а за весь год задолженность достигает $500 млн. Конфликт между Россией и Белоруссией по вопросу задолженности за газ привел к тому, что Россия в III квартале 2016 г. сократила поставки нефти в республику с 5,3 млн т до 3,5 млн т. В I квартале 2017 г. график предусматривает прокачку в страну 4 млн т вместо 5,5 млн т, как это было два года назад.