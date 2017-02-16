ФАС аннулировала закупку НМТП по жалобе «Роснефтефлота»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что аннулировала закупку Новороссийского морского торгового порта (НМТП) по жалобе «Роснефтефлота». Как передает ТАСС, основанием стали обнаруженные в техдокументации требования, которые ограничивают конкуренцию.

Жалоба «Роснефтефлота» касалась открытого запроса НМТП предложений по услугам для обеспечения непрерывной грузовой обработки судов в порту Новороссийск. Начальная (максимальная) цена контракта составила 11 млрд руб., напоминает агентство. Как выяснила комиссия ФАС, НМТП объединил в один лот разноплановые виды работ и услуг. Исполнитель должен был обеспечивать пожарную безопасность и участие специализированного подразделения в тушении пожаров, одновременно с чем его суда должны быть постоянно готовы к ликвидации разливов нефти и выполнению швартовых операций.

Подобные работы и услуги требуют отдельных лицензий или специальных разрешений и выполняются последовательно, с применением различных технологий и оборудования, отмечает ФАС. На сегодняшний день закупаемые НМТП работы и услуги в порту Новороссийск оказывает не одна, а несколько организаций.

Также из закупочной документации следовало, что флот исполнителя должен включать в себя более 25 разнообразных судов (буксир-кантовщик, морское пожарное судно, портовый рабочий катер и др.), которые необходимо доставить в порт в течение суток после подписания контракта. «Выполнить одновременно такие разные по функциональным и технологическим признакам работы и доставить суда в район эксплуатации в сжатые сроки может лишь небольшое количество организаций. Иными словами, требования закупочной документации ограничивают конкуренцию», – цитирует пресс-служба слова заместителя руководителя ФАС России Рачика Петросяна.

ФАС предписала НМТП аннулировать закупку.