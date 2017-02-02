Правительство утвердило план приватизации

Правительство утвердило в четверг прогнозный план приватизации на 2017-2019 гг. За этот срок планируется приватизировать 477 акционерных обществ, 298 ФГУПов, доли участия в 10 ООО, а также 1041 объект казны, следует из документа.

Будут проданы несколько пакетов в крупнейших компаниях – конкретные сроки и способы продажи определят с учетом конъюнктуры и рекомендаций инвестконсультантов. Россия собирается полностью расстаться с «Новороссийским морским торговом портом» (продажа 20% может состояться уже в этом году), «Объединенной зерновой компанией», «Приокским заводом цветных металлов» и «Производственным объединением «Кристалл».

В этом году в Совкомфлоте доля будет снижена до 25% плюс 1 акция. Ее не могут продать уже несколько лет из-за нелучшей рыночной конъюнктуры. В «Алросе», 10% которой было успешно размещено на бирже в 2016 г., долю снизят до 29% плюс 1 акция.

У правительства серьезные планы на свои банковские активы. Долю в ВТБ планируется снизить до 25 % плюс 1 акция от общего количества обыкновенных именных акций. В ближайшее время правительство планировало продать 10,9% в ВТБ, это снизит долю государства до 50%. Но вот сокращение доли уже ниже 50% плюс 1 акция будет координироваться с мероприятиями по сокращению участия в Сбербанке, говорится в документе. «Это (продажа доли в Сбербанке) начнется только в том случае, когда государство уже решит снизить долю до блокирующего пакета ВТБ, но пока в ближайшей перспективе обсуждается только продажа 10,9%», - объясняет федеральный чиновник. Продажу пакетов в этих банках надо обсуждать совместно, продолжает чиновник: «Это правильнее со всех сторон – с экономической, с социальной, с корпоративной».

Контрольный пакет акций Сбербанка сейчас находится у ЦБ - Банку России принадлежит 50% +1 акция. Еще в начале прошлого года президент Владимир Путин считал, что в среднесрочной перспективе приватизировать Сбербанк пока опасно. В этом его заверила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина – приватизация части пакета акций Сбербанка преждевременна, во многом доверие вкладчиков к банку основывается на том, что там есть контрольный пакет государства. Но уже осенью 2016 г. о том, что Сбербанк все равно может быть включен в план приватизации, заявил замминистра экономического развития Евгений Елин. Замминистра финансов Алексей Моисеев сказал тогда, что Минфин допускает приватизацию небольшого пакета без потери контроля со стороны государства.

В финальный план не вошли другие предложения Минэкономразвития: продажа доли РЖД и еще 10% в «Роснефти» – учитывая уже проданные в 2016 г.19,5%, это снизило бы долю государства ниже контроля. Эту идею посчитали опасной и непроходной, говорит федеральный чиновник.

Осенью Минфин оценил доходы от приватизации очень скромно: в 2017 г. – 138 млрд, а в 2018–2019 гг. – всего по 14 млрд руб. (эти цифры заложены в бюджете). Однако уже в декабре замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что министерство планирует получать от приватизации до 300 млрд руб. ежегодно.

Насколько таким оптимистичным планам соответствует новый план, Минфин в четверг не прокомментировал. При продаже долей в НМТП, «Алросе» и Совкомфлоте государство сможет заработать суммарно 132-147 млрд руб., подсчитал директор по инвестициям TKC Partners Андрей Третельников. По его словам, 20% в НМТП может быть оценено в 27 млрд руб., 4% «Алросы» – в 30 млрд руб. исходя из текущей капитализации, а пакет в Совкомфлоте - в 75-90 млрд руб. 35,9% минус одна акция в ВТБ может принести 321,5 млрд руб. (исходя из текущих котировок). Правда, Моисеев уже предупреждал, что с ВТБ торопиться не стоит: из-за санкций может быть большой дисконт. Малая приватизация должна приносить в бюджет всего по 5,6 млрд руб. ежегодно. Но это только предварительный расчет, указывает федеральный чиновник.

План на 2016-2017 гг. получился менее амбициозный, чем предыдущий на 2014-2016 гг. Помощник президента Андрей Белоусов говорил недавно, что среди крупных компаний и нечего продавать - все остается в повестке, но не сейчас. Однако осталось много непроданных пакетов из прежнего плана: планировалось полностью выйти из Ростелекома, Роснано, ОЗК, Росспиртпрома, снизить долю до 25% плюс 1 акция в «Аэрофлоте», в РЖД и Транснефти – до 75% плюс 1 акция, в «Зарубежнефти» – до 90% и затем до 50% плюс 1 акция до 2020 г. В новый план они не перекочевали. Просто сейчас правительство стало лучше соизмерять свои силы, говорит федеральный чиновник.

Но прежний план действовал в тяжелых условиях – на Россию были наложены санкции, произошел обвал цен на нефть, это фактически закрыло для страны выход на внешние рынки. Росимущество хотело объявить трехлетний мораторий на приватизацию, однако в 2016 г. из-за еще большего падения цен на нефть «прижала» ситуация с бюджетом: государство продало пакеты в «Роснефти», «Башнефти» и «Алросе», это принесло более 1 трлн руб. Но в этом году для бюджета такой острой необходимости (продавать) нет, поэтому важно при выборе компании не торопиться, а аккуратно смотреть, кто лучше готов и где эффект для экономики будет больше, говорил недавно министр финансов Максим Орешкин.