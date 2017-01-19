Орешкин назвал компанию, которая стоит первой в списке на приватизацию

Компания «Совкомфлот» является первым кандидатом на приватизацию в 2017 г., заявил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин.

«Мы продолжим приватизацию, продолжим постепенно снижать долю государства в компаниях, следующая компания в списке - это «Совкомфлот», - сказал Орешкин в интервью Bloomberg.

Руководитель Росимущества Дмитрий Пристансков в начале декабря говорил, что госпакет в 25% минус одна акция «Совкомфлота» войдет в план приватизации на 2017 г., ранее Минфин отмечал, что бюджет России в 2017 г. может получить от продажи 25% минус 1 акция «Совкомфлота» 24 млрд руб.