В «Сбербанк CIB» избыток долларов на рынке связали с выкупом акций «Башнефти» у миноритариев

Большое предложение долларов на российском валютном рынке в последние дни, возможно, связано с выкупом акций «Башнефти» у миноритариев, говорится в аналитическом обзоре экспертов Sberbank CIB. Его цитирует ТАСС.

«В рамках выставленной инвесторам оферты "Роснефть" должна расплатиться с ними до 16 февраля. На выкуп акций может потребоваться до 64 млрд руб., если офертой воспользуются все миноритарии (кроме Республики Башкортостан). Поскольку цена оферты довольно привлекательна, мы исходим из того, что к выкупу будет предъявлено 85% акций "Башнефти", которые сейчас принадлежат миноритариям (на сумму 54 млрд руб.)», – объяснил главный стратег «Сбербанк CIB» по рынку валют и процентным ставкам Том Левинсон.

Курс рубля к доллару с начала 2017 г. вырос уже на 8%, за прошлый год рубль укрепился к доллару на 16%. 15 февраля на Московской бирже курс рубля достиг максимума с лета 2015 г.: курс доллара опустился ниже 57 руб. впервые с июля 2015 г., а евро – ниже 60 руб. впервые с июня 2015 г.

В конце ноября 2016 г. совет директоров «Башнефти» рекомендовал акционерам принять обязательное предложение «Роснефти» по выкупу обыкновенных акций компании по цене 3 706,41 руб. за одну ценную бумагу, напоминает ТАСС. Речь идет о 55,466 млн акций компании. «Роснефть» отмечала, что максимальный размер обязательств компании по обязательной оферте о приобретении акций «Башнефти» у миноритарных акционеров не превысит 206 млрд руб.