Необычное укрепление рубля обеспокоило Минфин и привлекло внимание Кремля

Антон Силуанов считает, что, если бы Минфин не начал покупать валюту, рубль стал бы еще дороже

Рубль утром среды обновил полуторагодовые максимумы, но ненадолго: его отправил вниз комментарий Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента Владимира Путина. Отвечая на вопрос, не беспокоит ли Кремль укрепление рубля, Песков не исключил, что этот вопрос Путин может обсудить вечером с министром экономического развития Максимом Орешкиным. После этого заявления рубль в течение нескольких часов подешевел к доллару и евро примерно на 2%: с 56,6 до 57,7 руб./$ и с 59,7 до 61 руб./евро. Правда, к вечеру отыграл часть потерь.