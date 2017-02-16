Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4264 от 16.02.2017 под заголовком: Рубль остановлен именем Путина

Необычное укрепление рубля обеспокоило Минфин и привлекло внимание Кремля

Оно все равно продолжается, но эксперты ожидают, что это ненадолго
  • Ольга Кувшинова,
  • Виталий Петлевой,
  • Эмма Терченко
  • / Ведомости
Антон Силуанов считает, что, если бы Минфин не начал покупать валюту, рубль стал бы еще дороже
Антон Силуанов считает, что, если бы Минфин не начал покупать валюту, рубль стал бы еще дороже
С. Портер / Ведомости

Рубль утром среды обновил полуторагодовые максимумы, но ненадолго: его отправил вниз комментарий Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента Владимира Путина. Отвечая на вопрос, не беспокоит ли Кремль укрепление рубля, Песков не исключил, что этот вопрос Путин может обсудить вечером с министром экономического развития Максимом Орешкиным. После этого заявления рубль в течение нескольких часов подешевел к доллару и евро примерно на 2%: с 56,6 до 57,7 руб./$ и с 59,7 до 61 руб./евро. Правда, к вечеру отыграл часть потерь.

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