Белоруссия начала закупки иранской нефти вместо российской – Reuters

Белоруссия впервые купила партию нефти у Ирана, передает Reuters со ссылкой на четыре источника.

Госкомпания «Белоруснефть» приобрела у Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) 80 000 т нефти (около 600 000 баррелей). По словам собеседников агентства, загрузка танкеров может начаться в 20-х числах февраля. Ожидается, что нефть будет сначала доставлена в порт Одесса в Черном море либо Вентспилс в Балтийском море, а затем по железной дороге отправится в Белоруссию.

Как отмечает Reuters, Минск вынужден искать альтернативные источники поставок нефти из-за конфликта с Москвой по вопросу задолженности за газ. В итоге Россия в III квартале 2016 г. сократила поставки нефти в республику с 5,3 млн т до 3,5 млн т. По данным «Газпрома», с января по сентябрь 2016 г. белорусские потребители накопили задолженность за поставки газа в размере $340 млн.

3 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что республика подала в суд на Россию из-за сокращения поставок нефти. Чего конкретно будут касаться судебные разбирательства – контракта на поставку газа или прокачки нефти – и в какой суд подана жалоба, он не уточнил.

Сегодня вице-премьер Владимир Семашко заявил, что вместе с российским коллегой Аркадием Дворковичем сторонам удалось разработать проект протокола по поставкам газа и нефти в Белоруссию. Документ в настоящее время находится на рассмотрении Москвы и может увидеть свет уже на следующей неделе, заявил Семашко.