Украина ввела неотложные меры по нейтрализации угроз энергобезопасности

Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 16 февраля 2017 г. «О неотложных мерах по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины и усиления защиты критической инфраструктуры».

Текст указа опубликован на сайте главы государства в четверг вечером. Согласно указу, контроль за выполнением введенного в действие решения СНБО возлагается на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова.

Ранее сообщалось, что кабинет министров Украины ввел чрезвычайное положение в сфере энергетики в связи с продолжающейся блокадой железнодорожного сообщения с не подконтрольными Киеву районами Донбасса. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства в среду.