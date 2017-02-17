Правительство России одобрило протокол об авиабезопасности с Египтом

Правительство России одобрило проект протокола о сотрудничестве с Египтом в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации. Однако сроки возобновления полетов между странами не названы. В документе отмечается, что они «зависят от выполнения египетской стороной замечаний по мерам авиационной безопасности».

Протокол предусматривает участие российских специалистов в мероприятиях по обеспечению авиационной безопасности в аэропортах Египта, из которых российскими и египетскими авиакомпаниями предполагается выполнение полетов на территорию РФ, сообщила пресс-служба правительства.

В случае несоблюдения египетской стороной положений протокола, а также в случае если специальные (дополнительные) меры безопасности, разработанные Россией, не были реализованы в полной мере и в установленные сроки, Москва «имеет право ограничить двустороннее воздушное сообщение путем введения ограничений на выполнение международных полетов авиакомпаниями государств сторон», говорится в протоколе.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 г. после того, как Москва признала терактом крушение на Синайском полуострове самолета «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эль-Шейха в Петербург. Погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. По версии следствия, бомбу в салон заложили в аэропорту вылета. Reuters ранее сообщало, что это мог сделать механик компании EgyptAir, двоюродный брат которого за полтора года до того вступил в «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России). Египетская авиакомпания EgyptAir опровергла появившуюся на прошлой неделе информацию о причастности технического специалиста компании к теракту на борту А321.