СКР проверит сведения о подкупе российских чиновников компанией Teva

Генеральная прокуратура России поручила Следственному комитету проверить материалы о подкупе израильской фармацевтической компанией Teva высокопоставленных чиновников в Минздраве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного.

«Генпрокуратура направила письмо в Минздрав с уведомлением о том, что Следственному комитету России поручено провести проверку материалов о коррупции в России представителей компании Teva», — сказал Куренной.

О том, что Teva выплатит $519 млн для урегулирования обвинений во взяточничестве, в декабре 2016 г. сообщила Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC). Взятки получали чиновники в России, Мексике и на Украине, так Teva получала разрешения на продажу лекарств и выгодные заказы, сообщила SEC.

На основании этих сообщений министр здравоохранения России Вероника Скворцова поручила обратиться в Генпрокуратуру для проверки сведений о подкупе российских чиновников.