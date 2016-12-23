Генпрокуратура проверит подкуп российского чиновника компанией Teva

О том, что Teva выплатит $519 млн для урегулирования обвинений во взяточничестве, сообщила Комиссия США по ценным бумагам и биржам

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поручила обратиться в Генпрокуратуру для проверки сведений о подкупе российских чиновников фармацевтической компанией Teva Pharmaceutical Industries.

«В связи с появлением в СМИ информации по компании Teva министр здравоохранения Вероника Скворцова дала поручение обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой выяснить необходимые подробности по каналам международно-правового сотрудничества», - сообщил официальный представитель Минздрава Олег Салагай. По его словам, министерство будет всецело содействовать расследованию.

О том, что Teva выплатит $519 млн для урегулирования обвинений во взяточничестве, сообщила Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC). Взятки получали чиновники в России, Мексике и на Украине, так Teva получала разрешения на продажу лекарств и выгодные заказы, сообщила SEC. В иске описывается, как некий высокопоставленный российский чиновник, владелец дистрибутора, помогал Teva организовать участие препарата от рассеянного склероза «Копаксон» в госпрограмме закупки лекарств. Фамилия в иске не названа, но сказано, что чиновник занимал пост с 2003 г. по март 2013 г. и был зампредом комитета Совета Федерации.

В марте 2013 г. полномочия сенаторов сложили несколько человек, в том числе Борис Шпигель, основатель фармдистрибутора «Биотэк» (упаковывал и распространял «Копаксон» в России). В Совфеде Шпигель был первым заместителем председателя комитета по конституционному законодательству.

«Биотэк» и Шпигель пока не делали официальных заявлений.

Дистрибутор чиновника получал от Teva нерыночные скидки, сказано в иске. Российский контрагент Teva давал понять, что только партнерство с ним поможет поддержать цену и продажи «Копаксона» в рамках госпрограммы («Семь нозологий») на высоком уровне, согласно иску. Сотрудничество с Teva принесло российскому дистрибутору «Копаксона» прибыль в $65 млн с октября 2010 г. по декабрь 2012 г. без учета расходов на упаковку и распространение, пишет SEC. Teva прекратила отношения с дистрибутором в августе 2013 г.

Фамилия Шпигеля не впервые фигурирует в фармацевтическом скандале. В 2012 г. SEC заподозрила, что один из крупнейших мировых производителей инсулина – Eli Lilly - платила откаты в России. По информации регулятора, в 2002 г. российский Минздрав выбрал на тендере «крупного российского фармдистрибутора», который должен был поставить ему лекарства от диабета, а дистрибутор вступил в переговоры о закупке этих лекарств с Lilly-Vostok. «Крупный дистрибутор» принадлежал «богатому и знаменитому» российскому бизнесмену, который был и президентом компании.

В качестве условия закупки дистрибутор потребовал от Lilly-Vostok заключить соглашение о хранении и доставке с кипрской фирмой. Закупка состоялась, $3,8 млн кипрской фирме за хранение и доставку Lilly-Vostok перевела в начале 2003 г. Эта фирма, говорилось в иске, принадлежала «богатому и знаменитому» бизнесмену и никаких услуг на самом деле не оказывала. Подобная практика продолжалась до 2004 г., причем Lilly-Vostok платила на Кипр до 30% от стоимости контракта, сообщала SEC. Сам Шпигель тогда заявил, что «Биотэк» никогда не пользовался офшорными схемами и никто и никогда не обращался к нему в связи с этим расследованием.

Teva Pharmaceutical - крупнейший транснациональный производитель препаратов-дженериков. В России Teva работает с 1995 г., имеет собственный фармзавод в Ярославле.