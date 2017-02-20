В «Гражданских самолетах Сухого» меняется президент – «Коммерсантъ»

Президент «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС) Камиль Гайнутдинов, возглавляющий компанию всего полгода, может быть понижен до уровня вице-президента, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на двух топ-менеджеров авиапрома. На его позицию прочат вице-президента по гражданской авиации Объединенной авиастроительной корпорации, в которую входит ГСС, Владислава Масалова. Руководитель ОАК Юрий Слюсарь заявил, что перестановки в ГСС «пока не комментирует».

Предполагается, что Масалов будет совмещать посты президента ГСС, главы совета директоров «Иркута». Гайнутдинов станет вице-президентом ГСС и «Иркута», утверждает собеседник издания.

На пост президента ГСС Гайнутдинова звал Слюсарь по рекомендации из аппарата вице-премьера Дмитрия Рогозина. Непосредственным поводом для перестановок стали разногласия Масалова и Гайнутдинова по перспективам развития ГСС. «За шесть месяцев им так и не удалось сработаться, подобная связка дальше работать не могла, в связи с чем было принято решение о кадровых маневрах с уходом Камиля Гайнутдинова на более узкопрофильные вопросы»,— поясняет топ-менеджер авиационного предприятия. Он уточнил, что за проекты ГСС «будет отвечать лично Владислав Масалов».