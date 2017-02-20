«Ютэйр» будет продавать за полцены билеты без определенного времени вылета

«Ютэйр» cобирается ввести новый тариф «лайт открытый»: билеты по нему будут продаваться за полцены, на конкретную дату, но без времени вылета. Это «Коммерсанту» рассказали в авиакомпании. Предполагается, что пассажир узнает время вылета только накануне, по электронной почте или через sms. Тариф пока вводится на рейсах из Москвы в Тюмень и Ростов-на-Дону. Купить такие билеты можно будет только через сайт перевозчика. Газета считает эту идею новым шагом авиакомпании в конкурентной борьбе за долю рынка с помощью дисконтных тарифов.

Тариф вводится ради роста загрузки рейсов, объяснил газете коммерческий директор «Ютэйр» Павел Пермяков. По его словам, компания перевозит много бизнес-пассажиров, которые хотят знать точное время вылета, и в расчете на них часто приходится ценовыми инструментами ограничивать продажу последних мест. Однако бизнес-пассажиры покупают билеты только на один из трех-пяти рейсов по направлению, а остальные места остаются незанятыми. Другой категории пассажиров важнее не время вылета, а низкая цена.