«Победа» наймет охрану в аэропортах для защиты от агрессивных пассажиров

Авиакомпания «Победа» (дочерний лоукостер «Аэрофлота») планирует привлечь частные охранные предприятия для охраны сотрудников, работающих в представительствах в аэропортах, сообщила пресс-служба лоукостера. Это объясняется тем, что законодательные меры против агрессивных пассажиров недостаточно жесткие.

На прошлой неделе опоздавший на рейс DP413 из «Внуково» пассажир избил представителя «Победы» в ее офисе, он требовал вернуть деньги за билет, получив отказ, набросился на сотрудника.

Это далеко не единственный случай агрессивного поведения пассажиров, сообщает компания: участники группового нападения на представителя компании в сентябре 2016 г. во «Внуково» до сих пор не привлечены к ответственности несмотря на подтверждающие атаку видеоматериалы. Недостаточно жесткие меры к дебоширам позволяют им чувствовать безнаказанность, добавляет представитель компании. Тогда десять человек, опоздавшие на рейс в Краснодар, ворвались в офис лоукостера во «Внуково» и требовали задержать вылет самолета. Они громили офисную технику, угрожали расправой, а затем и учинили расправу, избив сотрудника «Победы».

«Мы опасаемся повторения нападений и вынуждены сами защищать своих сотрудников. По предварительным оценкам, привлечение ЧОПов может привести к удорожанию билетов в среднем на 2%», - приводятся в релизе слова гендиректора «Победы» Андрея Калмыкова.

Авиакомпания «Победа» выступает за введение уголовной ответственности против авиадебоширов, легализацию черных списков, кратное увеличение штрафов и т. д.

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