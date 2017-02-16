Транспорт

«Победа» наймет охрану в аэропортах для защиты от агрессивных пассажиров

Билеты из-за этого подорожают на 2%
«Победа» наймет охрану в аэропортах для защиты от агрессивных пассажиров
«Победа» наймет охрану в аэропортах для защиты от агрессивных пассажиров
А. Гордеев / Ведомости

Авиакомпания «Победа» (дочерний лоукостер «Аэрофлота») планирует привлечь частные охранные предприятия для охраны сотрудников, работающих в представительствах в аэропортах, сообщила пресс-служба лоукостера. Это объясняется тем, что законодательные меры против агрессивных пассажиров недостаточно жесткие.

«Победа» продолжит брать плату за рюкзаки

На прошлой неделе опоздавший на рейс DP413 из «Внуково» пассажир избил представителя «Победы» в ее офисе, он требовал вернуть деньги за билет, получив отказ, набросился на сотрудника.

Это далеко не единственный случай агрессивного поведения пассажиров, сообщает компания: участники группового нападения на представителя компании в сентябре 2016 г. во «Внуково» до сих пор не привлечены к ответственности несмотря на подтверждающие атаку видеоматериалы. Недостаточно жесткие меры к дебоширам позволяют им чувствовать безнаказанность, добавляет представитель компании. Тогда десять человек, опоздавшие на рейс в Краснодар, ворвались в офис лоукостера во «Внуково» и требовали задержать вылет самолета. Они громили офисную технику, угрожали расправой, а затем и учинили расправу, избив сотрудника «Победы».

«Победа» ожидает роста пассажиропотока на 35% по итогам 2016 года
«Победа» ожидает роста пассажиропотока на 35% по итогам 2016 года
С начала года авиакомпания перевезла 4 млн пассажиров
Почему авиакомпания «Победа» не настоящий лоукостер

«Мы опасаемся повторения нападений и вынуждены сами защищать своих сотрудников. По предварительным оценкам, привлечение ЧОПов может привести к удорожанию билетов в среднем на 2%», - приводятся в релизе слова гендиректора «Победы» Андрея Калмыкова.

Путину посулили 2 млрд рублей «Победы»

Авиакомпания «Победа» выступает за введение уголовной ответственности против авиадебоширов, легализацию черных списков, кратное увеличение штрафов и т. д.

Самые удобные авиакомпании – рейтинг «Авиапорта»

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Максимальную оценку в пять звезд в общем рейтинге, а также в категории полетов длительностью 3-7 часов получила авиакомпания Emirates. Аналитики «Авиапорта» приняли во внимание, что всеми авиакомпаниями совершались полеты разной длительности (до 3 часов, 3-7 часов, свыше 7 часов), уточнив, что набор услуг сильно зависит от протяженности маршрута. В России Emirates выполняет перелеты из "Домодедово" и "Пулково". В 2015 г. услугами авиакомпании воспользовались 51,9 млн человек во всем мире (здесь и далее данные «Авиапорта»)
Paul Thomas / Bloomberg
Максимальную оценку в пять звезд в общем рейтинге, а также в категории полетов длительностью 3-7 часов получила авиакомпания Emirates. Аналитики «Авиапорта» приняли во внимание, что всеми авиакомпаниями совершались полеты разной длительности (до 3 часов, 3-7 часов, свыше 7 часов), уточнив, что набор услуг сильно зависит от протяженности маршрута. В России Emirates выполняет перелеты из "Домодедово" и "Пулково". В 2015 г. услугами авиакомпании воспользовались 51,9 млн человек во всем мире (здесь и далее данные «Авиапорта»)
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Четыре с половиной звезды по оценке «Авиапорта» получила Turkish Airlines. Авиакомпания осуществляет перевозки из 10 российских городов. Turkish Airlines стала лидером рейтинга в сегменте перелетов более 7 часов, получив в нем 5 звезд. Пассажиропоток в 2015 г. – 61,2 млн человек
Grgo Jelavic / FA Bobo / PIXSELL / PA Images
Четыре с половиной звезды по оценке «Авиапорта» получила Turkish Airlines. Авиакомпания осуществляет перевозки из 10 российских городов. Turkish Airlines стала лидером рейтинга в сегменте перелетов более 7 часов, получив в нем 5 звезд. Пассажиропоток в 2015 г. – 61,2 млн человек
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«Аэрофлоту» – единственному из российских перевозчиков – присвоено 4 звезды в общем рейтинге. При этом компания лидирует в категории перелетов до трех часов, набрав 3,5 звезды. «Аэрофлот» выполняет рейсы из 45 российских городов. Пассажиропоток компании в 2015 г. – 26 млн человек
Сергей Портер / Ведомости
«Аэрофлоту» – единственному из российских перевозчиков – присвоено 4 звезды в общем рейтинге. При этом компания лидирует в категории перелетов до трех часов, набрав 3,5 звезды. «Аэрофлот» выполняет рейсы из 45 российских городов. Пассажиропоток компании в 2015 г. – 26 млн человек
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Также 4 звезды получил французский авиаперевозчик Air France, осуществляющий в России перелеты из "Шереметьево" и "Пулково". Еще десяток рейсов из России компания выполняет в партнерстве с «Аэрофлотом», уточнили в «Авиапорте»
air france
Также 4 звезды получил французский авиаперевозчик Air France, осуществляющий в России перелеты из "Шереметьево" и "Пулково". Еще десяток рейсов из России компания выполняет в партнерстве с «Аэрофлотом», уточнили в «Авиапорте»
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Четыре звезды и у «сестринской» с Air France KLM. Основные направления из России у обеих компаний идентичны. В 2015 г. услугами концерна Air France – KLM воспользовались 89,8 млн человек во всем мире
EPA / VALERIE KUYPERS / ВОСТОК ФОТО
Четыре звезды и у «сестринской» с Air France KLM. Основные направления из России у обеих компаний идентичны. В 2015 г. услугами концерна Air France – KLM воспользовались 89,8 млн человек во всем мире
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Четырех звезд удостоился и германский авиаперевозчик Lufthansa, осуществляющий перевозки пассажиров из «Домодедово» и «Пулково», а также из других городов по партнерским программам
URSULA DUEREN / EPA / ВОСТОК ФОТО
Четырех звезд удостоился и германский авиаперевозчик Lufthansa, осуществляющий перевозки пассажиров из «Домодедово» и «Пулково», а также из других городов по партнерским программам
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Три с половиной звезды - у S7. Маршрутная сеть авиаперевозчика только в России - 67 городов, базовые аэропорты - "Домодедово" и "Толмачёво". В 2015 г. компания перевезла 10,6 млн пассажиров
Александр Кряжев / РИА Новости
Три с половиной звезды - у S7. Маршрутная сеть авиаперевозчика только в России - 67 городов, базовые аэропорты - "Домодедово" и "Толмачёво". В 2015 г. компания перевезла 10,6 млн пассажиров
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