«Победа» наймет охрану в аэропортах для защиты от агрессивных пассажиров
А. Гордеев / Ведомости
Авиакомпания «Победа» (дочерний лоукостер «Аэрофлота») планирует привлечь частные охранные предприятия для охраны сотрудников, работающих в представительствах в аэропортах, сообщила пресс-служба лоукостера. Это объясняется тем, что законодательные меры против агрессивных пассажиров недостаточно жесткие.
На прошлой неделе опоздавший на рейс DP413 из «Внуково» пассажир избил представителя «Победы» в ее офисе, он требовал вернуть деньги за билет, получив отказ, набросился на сотрудника.
Это далеко не единственный случай агрессивного поведения пассажиров, сообщает компания: участники группового нападения на представителя компании в сентябре 2016 г. во «Внуково» до сих пор не привлечены к ответственности несмотря на подтверждающие атаку видеоматериалы. Недостаточно жесткие меры к дебоширам позволяют им чувствовать безнаказанность, добавляет представитель компании. Тогда десять человек, опоздавшие на рейс в Краснодар, ворвались в офис лоукостера во «Внуково» и требовали задержать вылет самолета. Они громили офисную технику, угрожали расправой, а затем и учинили расправу, избив сотрудника «Победы».
«Мы опасаемся повторения нападений и вынуждены сами защищать своих сотрудников. По предварительным оценкам, привлечение ЧОПов может привести к удорожанию билетов в среднем на 2%», - приводятся в релизе слова гендиректора «Победы» Андрея Калмыкова.
Авиакомпания «Победа» выступает за введение уголовной ответственности против авиадебоширов, легализацию черных списков, кратное увеличение штрафов и т. д.
Самые удобные авиакомпании – рейтинг «Авиапорта»
Paul Thomas / Bloomberg
Максимальную оценку в пять звезд в общем рейтинге, а также в категории полетов длительностью 3-7 часов получила авиакомпания Emirates. Аналитики «Авиапорта» приняли во внимание, что всеми авиакомпаниями совершались полеты разной длительности (до 3 часов, 3-7 часов, свыше 7 часов), уточнив, что набор услуг сильно зависит от протяженности маршрута. В России Emirates выполняет перелеты из "Домодедово" и "Пулково". В 2015 г. услугами авиакомпании воспользовались 51,9 млн человек во всем мире (здесь и далее данные «Авиапорта»)
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Grgo Jelavic / FA Bobo / PIXSELL / PA Images
Четыре с половиной звезды по оценке «Авиапорта» получила Turkish Airlines. Авиакомпания осуществляет перевозки из 10 российских городов. Turkish Airlines стала лидером рейтинга в сегменте перелетов более 7 часов, получив в нем 5 звезд. Пассажиропоток в 2015 г. – 61,2 млн человек
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Сергей Портер / Ведомости
«Аэрофлоту» – единственному из российских перевозчиков – присвоено 4 звезды в общем рейтинге. При этом компания лидирует в категории перелетов до трех часов, набрав 3,5 звезды. «Аэрофлот» выполняет рейсы из 45 российских городов. Пассажиропоток компании в 2015 г. – 26 млн человек
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air france
Также 4 звезды получил французский авиаперевозчик Air France, осуществляющий в России перелеты из "Шереметьево" и "Пулково". Еще десяток рейсов из России компания выполняет в партнерстве с «Аэрофлотом», уточнили в «Авиапорте»
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EPA / VALERIE KUYPERS / ВОСТОК ФОТО
Четыре звезды и у «сестринской» с Air France KLM. Основные направления из России у обеих компаний идентичны. В 2015 г. услугами концерна Air France – KLM воспользовались 89,8 млн человек во всем мире
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URSULA DUEREN / EPA / ВОСТОК ФОТО
Четырех звезд удостоился и германский авиаперевозчик Lufthansa, осуществляющий перевозки пассажиров из «Домодедово» и «Пулково», а также из других городов по партнерским программам
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Александр Кряжев / РИА Новости
Три с половиной звезды - у S7. Маршрутная сеть авиаперевозчика только в России - 67 городов, базовые аэропорты - "Домодедово" и "Толмачёво". В 2015 г. компания перевезла 10,6 млн пассажиров