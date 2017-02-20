Стадион Крестовский передадут в концессию ФК «Зенит» к 1 августа

Власти Петербурга планируют заключить концессионное соглашение с ФК «Зенит» на управление стадионом на Крестовском острове к 1 августа 2017 г., сообщила председатель городского комитета по инвестициям Ирина Бабюк.

«Сейчас активно работаем над концессионным соглашением, у нас стоит дата 1 августа. В настоящее время получили условия от ФК, направили ряд замечаний. К 15 марта получим финансовую модель, а к 15 апреля ждем частную концессионную инициативу, чтобы утвердить и подписать соглашение», – сказала она.

По словам Бабюк, власти города обсуждают с «Зенитом» состав работ в рамках подготовки к эксплуатации, объем затрат на эксплуатацию, размер дохода от мероприятий, процесс и сроки будущего капремонта.

Она напомнила, что концессионное соглашение планируется заключить на 49 лет.

В конце января со ссылкой на главу комитета по строительству Сергея Морозова сообщалось, что стадион на Крестовском острове полностью готов к передаче в управление ФК «Зенит». Однако позднее глава комитета имущественных отношений Александр Семчуков отмечал, что дата передачи стадиона под управление футбольному клубу пока не определена.

Арену на Крестовском острове начали строить в 2007 г. Сроки ввода объекта неоднократно переносились, за время стройки проект подорожал в шесть с лишним раз, до 41,712 млрд руб. Стадион рассчитан на 68 000 зрителей, его общая площадь составляет около 280 000 кв. м.