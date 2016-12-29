Стройки и инфраструктура

Власти Петербурга показали разрешение на ввод «Зенит-арены» в эксплуатацию

Первый матч на стадионе для «Зенита» должен состояться в апреле, но многострадальный объект наконец построен
Ранее в четверг прямой куратор строительства стадиона, вице-губернатор Петербурга Игорь Албин объяснил продление сроков сдачи стадиона «Зенит-арена» на три месяца
Ранее в четверг прямой куратор строительства стадиона, вице-губернатор Петербурга Игорь Албин объяснил продление сроков сдачи стадиона «Зенит-арена» на три месяца
Е. Егоров / Ведомости

Подписано разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона «Зенит-арена» («Крестовский») для матчей чемпионата мира по футболу 2018 г. в Санкт-Петербурге, сообщил сегодня губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко. «Стадион построен. Все документы получены», - сказал он. Куратор строительства вице-губернатор Петербурга Игорь Албин продемонстрировал сам документ.

На помощь в достройке стадиона городские власти призывали горожан и подразделения ВДВ, организовывали специальный молебен
Стадион мечты или стадион-анекдот
«Зенит-арена» опять не достроена, но у нее понятное будущее

Полтавченко не назвал итоговую стоимость строительства, начатого еще в 2006 г., но отметил, что она уложилась в утвержденную Главгосэкспертизой смету. Итоговую сумму, по словам губернатора, подсчитают перед Кубком конфедераций. Губернатор указал, что основные средства потрачены на российские материалы и оборудование, только 4 млрд руб. - на импортные, и еще 4,5 млрд руб. направлено в федеральный бюджет в виде НДС. Администрация города оценивала общую сметную стоимость стадиона «Крестовский» в 42 млрд руб.

Всем уже очевидно, что стадион построен, повторил Полтавченко, признав стройку «многострадальной». Строительные работы завершены в конце декабря и это позволяет спокойно работать над адаптацией стадиона под требования FIFA и UEFA, отметил он. Город получает уникальный объект, который вместе с Западным скоростным диаметром и «Лахта-центром» сформирует новый облик Петербурга, сказал Полтавченко. Размер стадиона тоже уникален - более 300 000 кв. м.

Полтавченко поблагодарил нынешнего генподрядчика - «Метрострой», который подхватил стройку в трудную минуту. Собравшимся продемонстрировали фильм об истории проекта - под брендом «Метростроя» - и показали, как двигается поле: оно немного проехало и вернулось в прежнее положение. Въезд и выезд участников пресс-тура были централизованными, свободно перемещаться по стадиону журналисты не могли - только в сопровождении организаторов и персонала.

Вице-премьер, председатель оргкомитета ЧМ-2018 Виталий Мутко поздравил строителей стадиона с вводом арены в эксплуатацию. Он подтвердил, что первый футбольный матч на стадионе состоится в апреле 2017 г. «Стадион введен в строй, остается его адаптация к первому матчу. Это будет матч "Зенита" в апреле. Сейчас начнется подготовка временной инфраструктуры, периметров безопасности и прочих моментов», - отметил Мутко.

Ранее в четверг Игорь Албин объяснил продление сроков сдачи стадиона «Зенит-арена» на три месяца. «Сроки закрытия авансов продлены до 31 марта, мы могли бы закрыть их в авральном режиме, но хотим все проверить и проанализировать», - заявил Албин. По его словам, работы в зоне контроля доступа должны завершиться 1 мая, «но мы будем стараться работать с опережением».

Как проектировался, строился и дорожал стадион «Крестовский»
За время строительства главная футбольная арена в Санкт-Петербурге подорожала в шесть раз

Снова с отставанием

На текущей неделе стало понятно, что генподрядчик по строительству стадиона для «Зенита» – ОАО «Метрострой» - не успевает сдать объект к концу года, как до последнего момента обещали городские власти. Заключенные с ним в августе два контракта на общую сумму 7,8 млрд руб. на выполнение работ, истекавшие 26 декабря, были продлены до 31 марта. Дополнительные соглашения к этим контрактам были опубликованы на сайте госзакупок 26 декабря и датированы 23 декабря.

Губернатор Петербурга объяснил, почему ФК «Зенит» получит стадион за рубль

Контракты с «Метростроем» администрация Петербурга заключила после того, как разорвала отношения с «Трансстроем», который строил футбольный стадион с 2008 г. Арена, строительство которой началось еще в 2006 г., в июне 2017 г. должна принять игры Кубка конфедераций.

В ходе строительства сметная стоимость «Зенит-арены» (официально - стадион «Крестовский») выросла до 42 млрд руб. с 7,2 млрд руб. Заказчиком вместо «Газпрома», владельца ФК «Зенит», стал город, который изначально должен был финансировать стройку за счет налогов от «Газпром нефти», перерегистрировавшейся в Петербурге.

После сдачи «Зенит» получит стадион на Крестовском острове в эксплуатацию по концессионному соглашению не менее чем на 49 лет. За пользование стадионом клуб ежегодно будет платить не более 1 руб., но примет все эксплуатационные расходы на поддержание стадиона в надлежащем состоянии. Затраты на содержание и эксплуатацию стадиона составят от 700 млн до 1 млрд руб. в год, сообщил ранее Полтавченко.

15 самых дорогих стадионов России

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Стадион Фишт, Сочи "Фишт" был построен к Олимпиаде в Сочи - на нем проходили церемонии открытия и закрытия Игр. Одно место на стадионе обошлось в $16 806.
РИА Новости
Стадион Фишт, Сочи "Фишт" был построен к Олимпиаде в Сочи - на нем проходили церемонии открытия и закрытия Игр. Одно место на стадионе обошлось в $16 806.
1/15
Зенит Арена, Санкт-Петербург Одно зрительское место на строящейся "Зенит арене" стоит $16 581.
Екатерина Кузьмина / Ведомости
Зенит Арена, Санкт-Петербург Одно зрительское место на строящейся "Зенит арене" стоит $16 581.
2/15
Проект "ВЭБ арены", Москва На "ВЭБ арене", на которой будет выступать московский ЦСКА, стоимость одного зрительского места - $16 077.
ФГУП «Спорт-Инжиниринг»
Проект "ВЭБ арены", Москва На "ВЭБ арене", на которой будет выступать московский ЦСКА, стоимость одного зрительского места - $16 077.
3/15
"Казань Арена", Казань "Казань арена" обошлась инвесторам в $14 175 за одно место.
Константин Чалабов / РИА Новости
"Казань Арена", Казань "Казань арена" обошлась инвесторам в $14 175 за одно место.
4/15
Арена "Открытие", Москва Каждое место на почти достроенном стадионе московского "Спартака" стоит $11 875.
Антон Денисов / РИА Новости
Арена "Открытие", Москва Каждое место на почти достроенном стадионе московского "Спартака" стоит $11 875.
5/15
Проект стадиона "Победа", Волгоград По плану "Победа" должна быть достроена к 2017 г. Каждое место на 45-тысячном стадионе обойдется в $10 694.
Архитектурное бюро Асадова
Проект стадиона "Победа", Волгоград По плану "Победа" должна быть достроена к 2017 г. Каждое место на 45-тысячном стадионе обойдется в $10 694.
6/15
Проект стадиона "Волга-Арена", Нижний Новгород Еще один стадион, который будет построен к ЧМ-2018. На нем одно зрительское место также будет стоить $10 694.
ФГУП «Спорт-Инжиниринг»
Проект стадиона "Волга-Арена", Нижний Новгород Еще один стадион, который будет построен к ЧМ-2018. На нем одно зрительское место также будет стоить $10 694.
7/15
Проект стадиона "Юбилейный", Саранск "Юбилейный" - последний стадион в этом рейтинге, на котором одно место стоит дороже $10 000 ($10 389).
Евгений Биятов / РИА Новости
Проект стадиона "Юбилейный", Саранск "Юбилейный" - последний стадион в этом рейтинге, на котором одно место стоит дороже $10 000 ($10 389).
8/15
Лужники, Москва "Лужники", построенные к Олимпиаде-80, закрылись на масштабную реконструкцию. Она обойдется в $9031 за каждое место.
Евгений Самарин / РИА Новости
Лужники, Москва "Лужники", построенные к Олимпиаде-80, закрылись на масштабную реконструкцию. Она обойдется в $9031 за каждое место.
9/15
Проект "Левбердон-Арены", Ростов-на-Дону Заложенная в 2012 г. арена будет стоить $9014 за одно место.
ФГУП «Спорт-Инжиниринг»
Проект "Левбердон-Арены", Ростов-на-Дону Заложенная в 2012 г. арена будет стоить $9014 за одно место.
10/15
Проект стадиона "Самара" Работы по возведению нового стадиона в Самаре начались в конце 2013 г. Каждое место на нем будет стоить $8 556.
Проект стадиона "Самара" Работы по возведению нового стадиона в Самаре начались в конце 2013 г. Каждое место на нем будет стоить $8 556.
11/15
Проект стадиона "Центральный", Екатеринбург В третьем по величине городе России новый стадион также будет стоить $8556 за одно место.
ФГУП «Спорт-Инжиниринг»
Проект стадиона "Центральный", Екатеринбург В третьем по величине городе России новый стадион также будет стоить $8556 за одно место.
12/15
Проект ФК Краснодар Из-за того что сразу две краснодарские команды выступают в премьер-лиге, в этом городе строятся сразу несколько стадионов. Для ФК "Краснодар" арена будет стоить $7656 за место.
Проект ФК Краснодар Из-за того что сразу две краснодарские команды выступают в премьер-лиге, в этом городе строятся сразу несколько стадионов. Для ФК "Краснодар" арена будет стоить $7656 за место.
13/15
Проект "Кубань-арены", Краснодар Во столько же ($7656 за место) обойдется и "Кубань-арена".
ФК Кубань
Проект "Кубань-арены", Краснодар Во столько же ($7656 за место) обойдется и "Кубань-арена".
14/15
Проект арены Балтика, Калининград Самый дешевый стадион из этого рейтинга будет построен в Калининграде. За каждое зрительское место на трибунах инвесторы заплатят "всего" по $7028.
ФГУП «Спорт-Инжиниринг»
Проект арены Балтика, Калининград Самый дешевый стадион из этого рейтинга будет построен в Калининграде. За каждое зрительское место на трибунах инвесторы заплатят "всего" по $7028.
15/15
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