Власти Петербурга показали разрешение на ввод «Зенит-арены» в эксплуатацию

Первый матч на стадионе для «Зенита» должен состояться в апреле, но многострадальный объект наконец построен

Подписано разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона «Зенит-арена» («Крестовский») для матчей чемпионата мира по футболу 2018 г. в Санкт-Петербурге, сообщил сегодня губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко. «Стадион построен. Все документы получены», - сказал он. Куратор строительства вице-губернатор Петербурга Игорь Албин продемонстрировал сам документ.

Полтавченко не назвал итоговую стоимость строительства, начатого еще в 2006 г., но отметил, что она уложилась в утвержденную Главгосэкспертизой смету. Итоговую сумму, по словам губернатора, подсчитают перед Кубком конфедераций. Губернатор указал, что основные средства потрачены на российские материалы и оборудование, только 4 млрд руб. - на импортные, и еще 4,5 млрд руб. направлено в федеральный бюджет в виде НДС. Администрация города оценивала общую сметную стоимость стадиона «Крестовский» в 42 млрд руб.

Всем уже очевидно, что стадион построен, повторил Полтавченко, признав стройку «многострадальной». Строительные работы завершены в конце декабря и это позволяет спокойно работать над адаптацией стадиона под требования FIFA и UEFA, отметил он. Город получает уникальный объект, который вместе с Западным скоростным диаметром и «Лахта-центром» сформирует новый облик Петербурга, сказал Полтавченко. Размер стадиона тоже уникален - более 300 000 кв. м.

Полтавченко поблагодарил нынешнего генподрядчика - «Метрострой», который подхватил стройку в трудную минуту. Собравшимся продемонстрировали фильм об истории проекта - под брендом «Метростроя» - и показали, как двигается поле: оно немного проехало и вернулось в прежнее положение. Въезд и выезд участников пресс-тура были централизованными, свободно перемещаться по стадиону журналисты не могли - только в сопровождении организаторов и персонала.

Вице-премьер, председатель оргкомитета ЧМ-2018 Виталий Мутко поздравил строителей стадиона с вводом арены в эксплуатацию. Он подтвердил, что первый футбольный матч на стадионе состоится в апреле 2017 г. «Стадион введен в строй, остается его адаптация к первому матчу. Это будет матч "Зенита" в апреле. Сейчас начнется подготовка временной инфраструктуры, периметров безопасности и прочих моментов», - отметил Мутко.

Ранее в четверг Игорь Албин объяснил продление сроков сдачи стадиона «Зенит-арена» на три месяца. «Сроки закрытия авансов продлены до 31 марта, мы могли бы закрыть их в авральном режиме, но хотим все проверить и проанализировать», - заявил Албин. По его словам, работы в зоне контроля доступа должны завершиться 1 мая, «но мы будем стараться работать с опережением».

Снова с отставанием

На текущей неделе стало понятно, что генподрядчик по строительству стадиона для «Зенита» – ОАО «Метрострой» - не успевает сдать объект к концу года, как до последнего момента обещали городские власти. Заключенные с ним в августе два контракта на общую сумму 7,8 млрд руб. на выполнение работ, истекавшие 26 декабря, были продлены до 31 марта. Дополнительные соглашения к этим контрактам были опубликованы на сайте госзакупок 26 декабря и датированы 23 декабря.

Контракты с «Метростроем» администрация Петербурга заключила после того, как разорвала отношения с «Трансстроем», который строил футбольный стадион с 2008 г. Арена, строительство которой началось еще в 2006 г., в июне 2017 г. должна принять игры Кубка конфедераций.

В ходе строительства сметная стоимость «Зенит-арены» (официально - стадион «Крестовский») выросла до 42 млрд руб. с 7,2 млрд руб. Заказчиком вместо «Газпрома», владельца ФК «Зенит», стал город, который изначально должен был финансировать стройку за счет налогов от «Газпром нефти», перерегистрировавшейся в Петербурге.

После сдачи «Зенит» получит стадион на Крестовском острове в эксплуатацию по концессионному соглашению не менее чем на 49 лет. За пользование стадионом клуб ежегодно будет платить не более 1 руб., но примет все эксплуатационные расходы на поддержание стадиона в надлежащем состоянии. Затраты на содержание и эксплуатацию стадиона составят от 700 млн до 1 млрд руб. в год, сообщил ранее Полтавченко.

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