Власти Петербурга назвали полную стоимость «Зенит-арены»

Городской комитет по строительству Петербурга назвал полную сметную стоимость возведения стадиона на Крестовском острове (бывшая «Зенит-арена») с учетом новых контрактов на 952 млн руб. и 2,07 млрд руб. «Сметная стоимость объекта - 41,712 млрд руб.», - сказал представитель пресс-службы.

В сумме учтены затраты на благоустройство прилегающей территории и зоны контроля доступа, в том числе затраты на безопасность. В комитете отметили, что средства на адаптацию стадиона к ЧМ-2018 заложены в бюджете города на 2017- 2019 гг. в объеме 1,951 млрд руб., в том числе на 2017 год - 1,148 млрд руб.

Руководитель комитета по строительству Сергей Морозов сообщил «Интерфаксу», что итоговая смета будет посчитана после завершения всех работ.

Стадион «Крестовский», бывшая «Зенит-арена», дорожал на протяжении всего своего строительства, начатого в 2007 г. В 2004 г., когда была выбрана площадка для строительства и проект, его планировали построить за три года и 7,2 млрд руб. В сентябре 2016 г. администрация Санкт-Петербурга оценила суммарные затраты в 42 млрд руб.

Новый стадион на Крестовском острове начали строить для футбольного клуба «Зенит» в 2007 г. на месте стадиона им. Кирова. В связи с заявкой на ЧМ-2018 после начала строительства проект отправлялся на доработку, чтобы стадион полностью соответствовал требованиям FIFA по вместимости и безопасности. Стадион рассчитан на 68 000 зрителей, общая площадь – около 280 000 кв. м.