Петербург заплатит еще 2 млрд рублей за стадион «Крестовский»

Администрация Петербурга заключила с ОАО «Метрострой» новый контракт на достройку стадиона на Крестовском острове. Его стоимость – 2 млрд руб. Контракт «на выполнение комплекса дополнительных работ, в том числе связанных с реализацией требований силовых ведомств», был заключен 29 декабря, закупка была произведена без конкурса у единственного поставщика, сказано на сайте госзакупок. Допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительному объему работ, но не более чем на 10%. Работы должны быть исполнены до конца марта этого года. Контракт был полностью проавансирован в IV квартале 2016 г., погашение аванса должно состояться в I квартале 2017 г.