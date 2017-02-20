«Вертолеты России» оценены в $2,35 млрд – РФПИ

Сформированный Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) консорциум международных инвесторов, включающий ведущие ближневосточные фонды, финализировал сделку по покупке у госкорпорации «Ростех» миноритарного пакета холдинга «Вертолеты России», сообщил в понедельник РФПИ.

Общая оценка холдинга «Вертолеты России» в рамках этой сделки составила $2,35 млрд.

Сделка состоит из двух этапов. Первый этап предполагает продажу 12% акций и инвестиции в размере $300 млн, при этом согласовано последующее потенциальное увеличение инвестиций до $600 млн, говорится в сообщении РФПИ. В результате сделки будет увеличен уставный капитал холдинга.

В июне прошлого года стало известно, что «Ростех» продаст 21,5% акций «Вертолетов России» консорциуму РФПИ и ближневосточных суверенных фондов. В дальнейшем предполагается, что консорциуму будет принадлежать до 25% акций холдинга.