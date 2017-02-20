Сделка «Роснефти» и индийской Essar завершится 15 марта – Reuters

Сделка по покупке «Роснефтью» и консорциумом из трейдера Trafigura и группы Ильи Щербовича UCP индийского НПЗ Essar Oil за $13 млрд может быть завершена 15 марта, сказали Reuters два источника, близких к сделке.

Планируется, что документы будут подписаны до конца февраля, но из-за сложной структуры сделки расчеты займут еще до 19 дней, уточнил один из источников.

«Роснефть» в ответ на запрос Reuters сообщила: «Мы планируем завершить соглашение в течение первого квартала 2017 г.». То же самое ранее сообщала Trafigura от своего имени и от имени своего партнера UCP.

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин вел переговоры с владельцами Essar Oil братьями Рави и Шаши Руйя с 2014 г. Эксклюзивные переговоры начались в июле 2015 г., когда было подписано предварительное соглашение о сделке.

По словам одного из источников Reuters, близких к сделке, она затянулась из-за дискуссий вокруг команды менеджмента в Essar Oil. Подробности он не уточнил. По словам другого собеседника агентства, сделка усложняется процессом реструктуризации долга Essar Oil и для ее завершения еще предстоит получить согласие индийских банков-кредиторов на смену контроля.