«Газпром» купил трубы для «Силы Сибири» на 65 млрд рублей

ООО «Газпром комплектация» провело закупку 563,416 тыс. т труб большого диаметра (ТБД) - главным образом для строительства экспортного магистрального газопровода в Китай «Сила Сибири» - на его долю пришлось 523,51 тыс. т, или 94% объема закупки.

Как свидетельствуют материалы «Газпрома», при стартовой цене всех лотов в 65,48 млрд руб. снижение цены контрактов по итогам аукциона на понижение составило 581 млн руб., или 0,9% стартовой цены.

«Выксунский металлургический завод» «Объединенной металлургической компании» (ОМК) получил лоты на 14,927 млрд руб. (23% от всей стоимости закупки), «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) - на 13,014 млрд руб. (20%), ООО «Трубные инновационные технологии» - 24,84 млрд руб. и «Ижорский трубный завод» «Северстали» - 11,398 млрд руб. (17% объема закупки), а также ООО «Логистик сервис» - 18,48 млн руб.

Срок поставки труб - до конца 2018 г.