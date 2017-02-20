Минтранс не считает целесообразной приватизацию «Аэрофлота» в ближайшее время

Минтранс России не видит необходимости в приватизации «Аэрофлота» в ближайшее время, об этом заявил руководитель министерства Максим Соколов.

«Если говорить о самой компании "Аэрофлот", а не о других, которые входят в структуру этого холдинга, то по крайней мере Минтранс считает, что в ближайшее время приватизировать ее нецелесообразно», - пояснил он в интервью «Россия 24».

По его словам, так как доля государства в компании составляет чуть более 50%, ее дальнейшее снижение приведет к тому, что оно полностью утратит контроль в стратегических решениях развития.

«Это может привести к непоправимым последствиям именно в те периоды, когда требуется поддержка "Аэрофлота" как основы для стабильности в целом авиационной отрасли пассажироперевозок», - добавил Соколов.