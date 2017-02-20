«Победа» принесла «Аэрофлоту» больше ожидаемой прибыли в 2016 году

Чистая прибыль авиакомпании «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») в 2016 г. составила 3 млрд руб., рассказал в интервью генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев. «В 2016 г. [«Победа»] досрочно привезла 3 млрд руб. чистой прибыли. Это больше, чем мы ожидали», – заявил Савельев.

Лоукостер начал полеты в декабре 2014 г. и по итогам 2015 г. получил 37 млн чистой прибыли по РСБУ. Как ранее сообщал гендиректор «Победы» Андрей Калмыков, лоукостер получает 40% выручки от платных услуг и 60% непосредственно за перевозку. У «Победы» многие услуги, за которые другие перевозчики не берут деньги, платные: например, выбор места в салоне, исправление ошибки при бронировании билета, провоз в салоне отдельных видов ручной клади.

По словам Савельева, если в 2015 г. «Победа» перевезла 3,1 млн человек, то в 2016-м – почти 4,3 млн. В парке авиакомпании 12 самолетов Boeing 737-800 вместимостью 189 пассажиров.