Заводы Ахметова на Донбассе прекратили работу из-за блокады

Производитель стали Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ), а также производитель коксующегося угля объединение «Краснодонуголь» группы Метинвест украинского предпринимателя Рината Ахметова остановили производство, говорится в сообщении компании. «Причиной остановки стали продолжающиеся военные действия и блокада железнодорожного сообщения между Украиной и неконтролируемой территорией на юго-востоке страны», - отмечает пресс-служба.

Перебои с поставками железнорудного сырья на ЕМЗ случались с начала боевых действия, но после блокирования протестующими движение на перегоне Ясиноватая – Скотоватая, «ввоз сырья и вывоз готовой продукции стал невозможным». Завод уже провел работы по временной консервации. Макеевский филиал ЕМЗ будет остановлен 25 февраля. Это же произойдет на всех шахтах угольного «Краснодонуголя».

В конце 2016 г. ветераны военных действий в Донбассе перекрыли железнодорожные пути и автодороги с Восточной Украины, объявив энергетическую блокаду. На Украине введен режим чрезвычайной ситуации из-за дефицита угля, в Киеве допустили верные отключения электроэнергии.