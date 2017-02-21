Президент «Алросы» написал заявление об отставке – «Интерфакс»

Президент «Алросы» Андрей Жарков написал заявление об отставке, сказал «Интерфаксу» источник в компании. Об этом Жарков сообщил на планерке во вторник.

Заявление будет рассмотрено набсоветом компании, вопрос пока официально на рассмотрение набсовета не вынесен, добавил источник.

Президентом «Алросы» может быть назначен Сергей Иванов, вице-президент Сбербанка, сын бывшего руководителя администрации президента, писал Bloomberg со ссылкой на два своих источника. Это единственная кандидатура, которая обсуждается, отмечало агентство. «Ведомостям» это подтвердил федеральный чиновник. Компанию точно возглавит Иванов, говорил источник, близкий к «Алросе».