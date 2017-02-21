Toshiba хочет продать долю в бизнесе по производству чипов за $8,8 млрд - Bloomberg

Корпорация Тoshiba рассчитывает выручить не менее 1 трлн иен ($8,8 млрд) при продаже подразделения по изготовлению чипов компьютерной памяти и будет стремиться закрыть сделку до марта 2018 г. Это сообщает Bloomberg со ссылкой на информированный источник. По его словам, в результате сделки Toshiba, вероятнее всего, лишится контроля за этим активов, который целиком оценивается в 2 трлн иен.

Корпорация попытается добиться оптимальной цены в результате переговоров и торопиться не будет. Дедлайн для достижения договоренности не назначен, но Toshiba постарается заклоючить сделку до конца следующего финансового года.

Представитель Тoshiba отказался от комментариев.

На прошлой неделе корпорация предупредила, что может активизировать привлечение финансирования, в том числе может продать мажоритарную долю в своем подразделении по изготовлению чипов компьютерной памяти, хотя ранее рассматривала возможность продажи не более 20% в этом бизнесе.