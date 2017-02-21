Список госпредставителей в совете директоров «Роснефти» останется неизменным

Список представителей от государства в совете директоров «Роснефти» останется неизменным, передает «Интерфакс».

Список кандидатов в совет компании премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил распоряжением от 18 февраля, уточнили в пресс-службе правительства. По сравнению со списком прошлого года в нем одно техническое изменение: управляющий директор Nord Stream AG Маттиас Варниг теперь числится независимым кандидатом.

В список помимо Варнига включены: исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, предправления Газпромбанка Андрей Акимов, помощник президента Андрей Белоусов, министр энергетики Александр Новак, профессор ВШЭ Олег Вьюгин и ветеран ExxonMobil Хамфриз Дональд.

На данный момент в совет директоров «Роснефти» входят 9 человек, помимо 7 кандидатов правительственного списка, два топ-менеджера ВР - руководитель компании Роберт Дадли и президент по региону Бразилия, Уругвай, Венесуэла и Колумбия Гильермо Кинтеро. ВР владеет 19,75% акций «Роснефти», государству через «Роснефтегаз» принадлежит 50% + 1 акция.