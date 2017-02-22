Прокуратура требует возбудить против гендиректора «Почты России» новое уголовное дело

Премии, выписанные гендиректором «Почты России» Дмитрием Страшновым своим заместителям в 2014-2015 гг., могут лечь в основу нового уголовного дела, пишет «Коммерсантъ». Для решения вопроса о его возбуждении столичная прокуратура направила в главное управление СКР по Москве соответствующие материалы, которые были собраны по итогам проверки «обоснованности начисления и выплаты премиальных вознаграждений».

Целевое бюджетное финансирование ФГУПа в 2014-2015 гг. составило 6,46 млрд руб., чистая прибыль предприятия по итогам 2014 г. составила 1,25 млрд руб., а 2015 – 1,578 млрд, говорят собеседники издания. По итогам 2014 г. в мае 2015 г. замы Страшнова получили 89,5 млн руб., а в сентябре 2015 г. – 179,7 млн руб., вероятно, по итогам работы в первом полугодии. Прокуроры полагают, что это нанесло ФГУПу финансовый ущерб.

В утвержденном Страшновым положении о премировании сотрудников говорилось о том, что основанием к этому может быть «выполнение средневзвешенного процента целей предприятия», речь идет о 80% от плана. При этом, как следует из заключения управления федерального казначейства по Москве, в 2014 г. убытки «Почты России» от падения продаж превысили 4 млрд руб., а «значительное количество» плановых показателей снизилось даже по сравнению с 2013 г. В 2015 г. выручка предприятия выросла на 6%, но при этом тарифы на пересылку внутрироссийской корреспонденции были повышены на 11,4%. Прокуроры считают, что прибыль у ФГУПа образовалась исключительно за счет бюджетных 6,4 млрд руб.

В ноябре 2016 г. в центральный аппарат СКР уже направлялись документы на привлечение Страшнова к уголовной ответственности из-за премии самого гендиректора в 95 млн руб. вместо положенных 3 млн. Решение о возбуждении дела или отказе в этом в ГСУ СКР до сих пор не принято.