Новак оценил потенциал нефтегазовых сделок России в Иране в $20 млрд

Министр энергетики России Александр Новак оценил потенциал сделок по разведке и добыче нефти и газа российскими компаниями на территории Ирана на сумму около $20 млрд. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

Министр энергетики 21 февраля принял участие в переговорах первого заместителя председателя правительства Игоря Шувалова с первым вице-президентом Ирана Эсхаком Джахангири, министром промышленности, рудников и торговли Ирана Мохаммадом Резой Нематзаде, а также с министром связи и информационных технологий Ирана Махмудом Ваэзи. По итогам встречи стороны отметили, что отношения между двумя странами вышли на высокий уровень.

Помимо этого Новак рассказал о том, что Иран заинтересован в покупке 12 российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). москва в свою очередь предложила Ирану наладить совместное производство турбовинтового самолета Ил-114.

«Иран заинтересован в ближайшее время приобрести 12 самолетов Sukhoi Superjet 100. Мы предложили нашим иранским партнерам также наладить совместное производство турбовиднового самолета Ил-114», - заявил Новак.