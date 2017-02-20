Росия может получить большую долю контрактов на строительство электростанций в Иране

Иран собирается массово строить электростанции, Россия может получить значительную долю в этих контрактах. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак.

По его словам, Иран прогнозирует высокий темп прироста экономики страны - на уровне 8% в год.

«Я думаю, что мы будем иметь значительную долю. Мы уже запустили первый проект сегодня. В целом, если будут большие объемы, и российские компании готовы будут осваивать. Но все же не думаю, что Иран будет концентрироваться на одном исполнителе. У них будет диверсификация, они будут проводить конкурсы», - сказал министр.

«Интер РАО» и «Силовые машины» могут получить контракты от Ирана на модернизацию двух электростанций, добавил Новак. Источником финансирования модернизации двух электростанций в Иране может стать кредит России.

«Здесь весь вопрос заключается в источнике финансирования... Иранские партнеры ищут источники финансирования, плюс предлагают использовать такую же схему, как и с ТЭЦ "Сирик", но этот вопрос еще не проработан, его нужно прорабатывать», - сказал Новак.