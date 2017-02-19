Иран заявил о желании создать альянс с Россией на Ближнем Востоке

Председатель иранского парламента Али Лариджани в интервью телеканалу «Аль-Маядин» заявил о желании Тегерана создать стратегический альянс с Москвой в ближневосточном регионе. Он отметил, что между Россией и Ираном нет разногласий по ключевым вопросам ближневосточной повестки.

Лариджани добавил, что позиции России и Ирана относительно урегулирования в Сирии сходятся. Иран наряду с Россией и Турцией является гарантом перемирия на территории Сирии.

Председатель меджлиса также заявил, что Иран готов к прямому диалогу с арабскими странами, в том числе с Саудовской Аравией, которая в начале 2017 г. разорвала отношения с Тегераном.